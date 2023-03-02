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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تقاضي شاومي لانتهاكها لـ 4 براءات اختراع مسجلة

هواوي تقاضي شاومي
هواوي تقاضي شاومي لانتهاكها لـ 4 براءات اختراع مسجلة

قررت شركة Huawei هواوي الصينية مقاضاة نظيرتها شركة Xiaomi  شاومي، وذلك بسبب قيام الأخيرة بانتهاك براءات اختراع تضم عدة تقنيات مسجلة باسم هواوي، حيث يتم نظر القضية من قبل مكتب الملكية الفكرية الصيني.   

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن تم نشر بعض التفاصيل الخاصة بالقضية التي رفعتها هواوي ضد شاومي والتي قبلها مكتب الملكية الفكرية الصيني في 17 يناير حيث تشير القضية إلى انتهاك 4 براءات اختراع مسجلة من قبل شاومي، من بينها الاستخدام غير المصرح به لتقنية 4G / LTE . 

  

وتتهم هواوي شاومي أيضا باستخدام طريقتها في الحصول على صور بوضع البانوراما الذي تتيحه كاميرا هواتف هواوي، بالإضافة إلى انتهاك لنوع من تقنيات فتح الهاتف الذكي التي طورتها شركة هواوي.

 

واشتكت هواوي أكثر من مرة حول سرقة الشركات المنافسة لتقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر عاصمة التصميم العالمي العام الماضي ،  "في العديد من الصناعات ، بما في ذلك بعض الشركات في الصين ، يتم نسخ تصميماتنا دون موافقتنا. 

 

وأضاف حينها  "يتم استخدام بعض براءات الاختراع الخاصة بنا دون دفع رسوم براءات الاختراع المطلوبة، حيث تقوم هذه الكيانات بتمرير هذه التصميمات وبراءات الاختراع على أنها خاصة بها ، على الرغم من أننا أنشأناها في الأصل ". 

 

ويحدث التعدي على براءات الاختراع عندما يقوم كيان ما بتصنيع أو استيراد أو استخدام أو بيع أو عرض تكنولوجيا محمية ببراءة اختراع للبيع دون إذن أو ترخيص من صاحب البراءة. 

 

وفقا للموقع فإنه إذا تمكنت شركة هواوي من إثبات قضيتها ضد شاومي ، فقد تضطر الأخيرة إلى دفع غرامة كبيرة.

 

 

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