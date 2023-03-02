ختام التصفيات النهائية لدورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بأسوان

اختتم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع أسوان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات التصفيات النهائية للدوري الرياضي للإتحاد في ألعاب خماسي كرة القدم ، وكرة سلة بنين ، وتنس طاولة ، وكرة طائرة بنات ، وكرة يد بنين ، الأشغال الحرفية واليدوية بانظية الفتاة.

وذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقد أقيمت النهائيات علي ملاعب مركز شباب مدينة أسوان بحضور ناصر سليم مدير المديرية ، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير ، والدكتور أشرف موسي نائب رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والدكتور عمر وكوك ، والدكتور أسامة صقر عضوا الإتحاد ، والسيد سعد خليفة وكيل الرياضة وأفراح سيد وكيل الشباب.

دورى رياضى

وشمل الحفل الختامي علي عروض لفنون التنورة والفنون الشعبية لمركز شباب الحدود ومعرض للمنتجات البيئية التي تتميز بها محافظة أسوان ، وقد فاز بالمراكز الأولي في الألعاب المشاركة وهى مركز شباب البصالي في خماسي كرة القدم ، ومركز شباب مدينة أسوان في لعبة كرة السلة ، ومركز شباب حي قدري عثمان في لعبة كرة الطائرة بنات ، ومركز شباب بدر في لعبة تنس الطاولة ، ومركز شباب حي ناصر في لعبة كرة اليد ، وفي الأشغال الحرفية واليدوية بأندية الفتاة فاز بالمركز الاول مركز شباب عنيبة.

وكان قد عقد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان اجتماعاً لوضع الخطوط العريضة للأولمبياد المحافظات الحدودية، وبدء مرحلة الإعداد والتجهيز لهذا الحدث الهام، بحضور سعد خليفة وكيل الرياضة، ومسئولي جامعة أسوان والتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ، بجانب مديرى الإدارات الفرعية.

وأكد ناصر سليم، أهمية نجاح مديرية الشباب والرياضة بأسوان في تنظيم هذه النسخة بالشكل المنظم والاحترافي لتمثيل المحافظة في النهائيات التي ستقام بمحافظة مرسي مطروح وحصول المحافظة علي مراكز متقدمة في الألعاب.

أنشطة شبابية

تجدر الإشارة إلى أن الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت المديرية علي أنه من يرغب التسجيل في الألعاب المعلنة بضرورة تحضير كشف بالاسماء المشاركة طبقاً للشروط ويتم تسليمه بمقر مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة للرياضة مبني المحافظة الدوى الخامس.