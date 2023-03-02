الإنسانية أولاً..حكاية محافظ أسوان مع الطفل عبدالله مريض شلل ولين عظام الأطراف|شاهد

قصص إنسانية نشهدها يوماً بعد يوم في كل مكان ، فهناك حالات تقشعر لها المشاعر والأبدان ، وتستحق الرعاية والإهتمام لتلبية مطلبها .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " قصة إنسانية للطفل " عبد الله محمود كامل " 12 سنة في محافظة أسوان، والذى يعانى من شلل ولين عظام فى الأطراف ، وأيضاً مرض الفشل الكلوى ، والذى أدى إلى عدم قدرته على الحركة منذ عامين .

قصة إنسانية

محافظ أسوان مع الطفل عبد الله

وقد أوضح الطفل عبد الله بأن حلمه بأن يستطيع التحرك مرة أخرى ، وأن يقوم بلعب كرة القدم معشوقته ، حيث أنه يعشق النادى الأهلى ، ويحبه بلا حدود ، وكان نفسه يشوف لاعبى النادى الأهلى ، وهذا الحلم تحقق له بحضوره ومشاهدته لمباراة النادى الأهلى مع أسوان في 21 فبراير الماضى بإستاد أسوان الرياضى ، كما قام بدخول غرفة الملابس ، وأتصور مع اللاعبين كلهم .

وأشار عبد الله محمود بأنه بيحب كهربا وبيرس تاو ورامى ربيعه ، ومحمد شريف ، وأفشة ومحمد الشناوى ، وكلهم ، وأنه كان زعلان جداً تيجة خسارة النادى الأهلى في السودان في دورى أبطال أفريقيا ، وقال للاعبين وهو بغرفة الملابس معهم بأنهم سيعوضوا هذه الخسارة ، وقام أحمد القندوسى بإعطاء تى شرت له ، كما قام مستر كولر بإعطاؤه كرة أيضاً ، وعبر عبد الله عن سعادته وفرحة بأنه أحتفل بعيد ميلاده مع لاعبى النادى الأهلى في غرفة الملابس بعد إنتهاء مباراتهم مع أسوان .

وفى لفتة إنسانية استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطفل عبد الله محمود 12 سنة وذلك بحضور والده ، والذى يعمل سائقاً فى هيئة العون الغذائى ، وبعد إطلاعه على تفاصيل الحالة قرر اللواء أشرف عطية تحمل المحافظة لنفقة علاجه بالقاهرة من خلال عرضه على أحد الأطباء الإستشاريين المتخصصين لوضع برنامج علاجى متكامل يشمل العلاج الطبيعى لتمكينه من الحركة بشكل أفضل .

الناس لبعضهم

محافظ أسوان مع الطفل عبد الله

وأعطى المحافظ توجيهاته إلى قيام مبادرة " الناس لبعضهم " بتخصيص كرسى كهربائى متحرك لتسهيل الحركة للطفل عبد الله ، بجانب صرف مبلغ 5 ألاف جنيه كإعانة عاجلة لأسرته لمساعدتها فى مصاريف السفر والتنقل نظراً لظروفهم المعيشية .

فيما أجرى محافظ أسوان حواراً أبوياً مع عبد الله حيث أهدى له ورقة مالية عليها توقيع المحافظ ، مع إهداؤه ميدالية ودبوس النادى الأهلى بعد أعرب عن فرحته بلقاء لاعبى الفريق الأحمر عقب مباراة أسوان فى الدورى الأسبوع الماضى .

ومن جانبه وجه والد الطفل عبد الله شكره الجزيل لمحافظ أسوان على هذه الرعاية والإهتمام به فور سماعه بحالة نجله ، والتى بدأت منذ عامين عندما كان فى الصف الرابع الدراسى لمعاناته من مرض لين العظام ونقص الكالسيوم ، والذى أدى إلى عدم قدرته على الحركة بشكل كامل ، بجانب تعرضه لمرض الفشل الكلوى .