استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

نددت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، بالتصريحات الروسية واصفة إياها باستفزاز متعمد بعد إعلان روسيا تسلل مخربين إوكرانيين إلى أراضيها.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن ادعاء روسيا تسلل مسلحين أوكرانيين إلى بريانسك استفزاز متعمد لتبرير هجومها على دولة أخرى.

وكانت قد أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغي زيارته المجدولة اليوم إلى إقليم ستافروبول بسبب الوضع في منطقة بريانسك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مستمرة من وكالات إنفاذ القانون عن هجوم مسلحين أوكرانيين في بريانسك.

وأضاف الكرملين: "نتخذ إجراءات سريعة لتدمير الإرهاب الأوكراني في بريانسك".

ومن جانبه، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن قوات وزارة الدفاع الروسية تتخذ تدابير للقضاء على قوميين أوكرانيين مسلحين انتهكوا حدود الدولة.

وأضاف الأمن الفيدرالي الروسي، أنه وقعت اشتباكات بين القوات الروسية ومجموعة المسلحين الأوكرانيين الذين تسللوا إلى مقاطعة بريانسك.