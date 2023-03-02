شاهد.. كيف دعم أحمد حلمي زوجته بسبب تحت الوصاية؟

وجه أحمد حلمي رسالة دعم إلى زوجته الفنانة منى زكي بسبب الانتقادات التي واجهتها بعد طرح بوستر مسلسلها الرمضاني تحت الوصاية.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو لإعلان المسلسل وعلق قائلا: بالنجاح والتوفيق يا مني ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشيرين دياب .. مبروووك ".

طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، تمهيدًا لعرضه في الماراثون الرمضاني 2023.

وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم ، حيث تعاقدت عدد من المنصات على عرض مسلسل تحت الوصاية في مصر، والذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

ومن المقرر عرض مسلسل تحت الوصاية من بطولة مني زكي علي منصة watch it المصرية ، بالإضافة إلى منصة شاهد السعودية ، والتي حصلت على حقوق شراءه في مصر بجانب الدول العربية .