السعودية تعلن عن إجراء جديد لخدمة قطاع الفضاء

أفادت السلطات السعودية بإعداد خطة لإنشاء مرصد فضائي في منطقة العلا التاريخية شمال غربي المملكة، بهدف استقطاب العلماء والسياح لمعلم جديد في الموقع الذي سكنت فيه العديد من الحضارات القديمة.

وبحسب ماذكرت وكالة الانباء السعودية فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإطلاق مرصد «منارة العلا» الذي سيكون وجهة للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة.

وذكرت الوكالة أن المرصد سيكون معلما جديدا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بفرصة استثنائية لمراقبة النجوم ومشاهدة عروض ممتعة للتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.

وأشارت الوكالة السعودية الي تضافر جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الهيئة السعودية للفضاء لتدشين مرصد «منارة العلا» تعزيزًا لرؤية المملكة بأن يكون لها دور في مجال الفضاء ولخلق قيمة اقتصادية تتماشى مع تطلعات المملكة في البحث والتطوير والابتكار. ومن جانبها، تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» للاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد منارة العلا، والاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء.