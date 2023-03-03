شركة OpenAI تتيح ChatGPT لتطبيقات الطرف الثالث وتطرح Whisper

النجاح الكبير الذي حققه روبوت ChatGPT جعل شركة OpenAL المبتكرة للبرنامج العامل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي تسمح الآن لجهات الطرف الثالث حق الوصول لاستخدام وتضمين ChatGPT سواء في تطبيقاتهم أو خدماتهم عبر واجهة برمجة تطبيقات API.

وفقا لتقرير موقع The Verge التقني المتخصص، تعمل الشركة على إتاحة برنامج Whisper أيضا، وهو نموذجها الخاص لتحويل الرسائل الصوتية والكلمات إلى نص، متاح للاستخدام من خلال API واجهة برمجة التطبيقات، مع إتاحة إجراء بعض التغييرات المهمة على شروط خدمة المطورين.

Whisper

ما هو تطبيق Whisper؟

هو نظام يحول كلامك إلى نصوص بلغات متعددة وسوف يتسم بالقة اللغوية في الترجمة، بالإضافة إلى الترجمة من عدة لغات مختلفة إلى الإنجليزية، ويسمح باستخدام عدة تنسيقات للملفات، بما في ذلك M4A و MP3 و MP4 و MPEG و MPGA و WAV و WEBM.

بالطبع البرنامج لن يكون مجاني، بسعر 0.006 دولار في الدقيقة، وهو سيكون مختلفا عن أي ترجمة فورية للكلام مثل جوجل و أمازون، ما يميز Whisper أنه تم تدريبه وتغذيته على 680.000 ساعة من البيانات متعددة اللغات ومتعددة المهام" التي تم جمعها من الويب ، وفقًا لتصريحات رئيس OpenAI ورئيس مجلس الإدارة جريج بروكمان وبالتالي سيكون أكثر احترافية في ترجمة الكلام والحالات والمواقف.

Whisper

وعلى الرغم من التكنولوجيا الفائقة، إلا أن شركة OpenAI تحذر من بعض الخلل المتوقع أثناء ترجمة الكلام، ونوه في بيانه الرسمي من أن Whisper قد يتضمن كلمات في النسخة الصوتية المترجمة، لم يتم نطقها بالفعل من قبل المستخدم، والسبب أن الروبوت به خاصية التنبؤ بالكلمة التالية في الصوت ونسخ التسجيل الصوتي نفسه، كما أن جودة النص المترجم تختلف وتتفاوت باختلاف اللغات، بعض اللغات تكون ترجمتها أفضل وأكثر دقة.

واجهة برمجة تطبيق ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI المتخصص في ابتكار برامج الذكاء الاصطناعي، أن واجهة برمجة تطبيقات لـ ChatGPT يمكن استخدامها لأكثر من مجرد إنشاء واجهة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي الميزة التي تركز عليها معظم الشركات التي تستخدمها لهذا الغرض ، بما في ذلك ميزة My AI التي ستكون موجودة في تطبيق سناب شات، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تقول OpenAI إن واجهة برمجة تطبيقات والتي تسمى gpt-3.5-turbo ، هي "أفضل نموذج لابتكار حالات وأنماط عديدة غير ربوتات الدردشة".