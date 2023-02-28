شبيه ChatGPT.. دمج واتساب وفيسبوك مع روبوتات لها شخصية مميزة

قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta الأمريكية، "مارك زوكربيرج" في منشور له، إن ميتا لديها الآن فريق عمل متخصص في بناء أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على غرار ما يقدمه برنامج chatGPT.

وفقا لتقرير موقع "The Verge" يمكن لفريق عمل الذكاء الاصطناعي في "ميتا" التي تضم كل من "واتس آب" وفيسبوكوإنستجرام، أن يبدع في نهاية المطاف "شخصيات فريدة الروبوتات" المصممة لمساعدة الأشخاص "بشتى الطرق" بالإضافة إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في كل تطبيقاتها وخدماتها.

ميتا

يقول أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في منشور يوم الإثنين أن ميتا لديها الآن فريق مخصص لبناء أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن يشمل ذلك في النهاية "شخصيات الذكاء الاصطناعي" المصممة لمساعدة الأشخاص "بطرق مختلفة" بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر تطبيقاتها وخدماتها.

كما أوضح زوكربيرج أن الشركة تعمل على تدعيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بمزيد من الخبرات والتجارب مع إرفاق النصوص والمحادثات، حتى تتحول Messenger و WhatsApp لتكون شبيهة بمحرك Bing الجديد و ChatGPT.

وأشار إلى أن "ميتا" تجري عدة تجارب لتحديث انستجرام مع إضافة "مرشحات إبداعية وتنسيقات الإعلانات" بالإضافة إلى تحسين تجارب الفيديو والوسائط المتعددة، وسيكون أحمد الدحل هو قائد فريق الذكاء الاصطناعي الجديد ، وهو في الأصل نائب رئيس Meta للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، والذي عمل سابقًا في مجموعة منتجات Apple الخاصة.

كتب زوكربيرج: "نحن بصدد إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد كبير من خدماتنا ومنتجاتنا وبالتالي إنشاء مجموعة منتجات جديدة عالية المستوى في Meta هدفنا تعزيز وجودنا في هذا القطاع الحيوي، لدينا الكثير من العمل المبدئي الذي يرسخ الأساسات قبل الانطلاق للوصول إلى التجارب المستقبلية حقًا ، لكنني متحمس لكل الأشياء الجديدة التي سنبنيها مستقبلا"

رسالة مارك زوكربيرج

مع ازدياد شعبية أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المقدمة من شركة OpenAI الناشئة، تستكشف المزيد من شركات وادي السيليكون، وعلى رأسها كلا من مايكروسوفت Microsoft وجوجل Google وحتى Snapchat الآن ، فرصها في ابتكار خصائص وميزات جديدة في خدماتها من خلال دمج مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.