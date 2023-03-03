تراجع هائل في سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات جلسة مساء أمس الخميس، لأول مرة في 4 جلسات مع ارتفاع الدولار.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 4.9 دولار إلى 1840.50 دولار للأونصة.

وبعدما تلقى الذهب دعمًا من البيانات الاقتصادية الصينية وتراجع قصير الأجل للدولار، هبطت أسعار المعدن النفيس عند تسوية جلسة الخميس.

كما تزامن مع تراجع الذهب ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمركية.

هذا وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وبعكس التوقعات مسجلة 190 ألفًا.

قفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه ما يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.