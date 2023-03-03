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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. مفاجأة من الفنان محمد صبحي لجمهور "عيلة اتعمل لها بلوك"

محمد صبحي
محمد صبحي

يستعد الفنان محمد صبحي، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 75، اليوم، مع جمهوره الذي سيحضر عرض أحدث مسرحياته "عيلة اتعمل لها بلوك"، بمفاجأة كبيرة. 

ومن المقرر أن يقيم الفنان محمد صبحي، احتفال خاص مع فرقته المسرحية "ستديو الممثل"، عقب عرض "عيلة اتعمل لها بلوك"، بهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يبادله الجمهور بمفاجآت أيضا. 

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده الـ 75 مع الجمهور، في ظل حالة النشاط الفني التي حرص عليها مؤخرا، وإنتاجه للعديد من الأعمال الفنية. 

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مشوار محمد صبحي 

ولد الفنان محمد صبحي عام 1948، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية التي عين بها معيدا فيما بعد، ثم أسس فرقة مسرحيه مع زميله لينين الرملي، وقدما سويا العديد من المسرحيات الناجحة منها وجهة نظر، الهمجي، تخاريف. 

قدم أيضا محمد صبحي للمسرح العديد من الأعمال الشهيرة، أبرزها ماما أمريكا، كارمن، سكة السلامة، لعبة الست، إلى جانب نجاحاته في السينما والتلفزيون خاصة سلستي"سنبل ومسلسلات ونيس بأجزائها الثمانية". 

محمد صبحي الفنان محمد صبحى المعهد العالي للفنون المسرحية سكة السلامة عيلة اتعمل لها بلوك

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