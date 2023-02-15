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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخترع شخصيته بـ «يوميات ونيس».. محطات بحياة عبدالله مشرف في عيد ميلاده

عبدالله مشرف
عبدالله مشرف

احتفل الفنان عبد الله مشرف، بعيد ميلاده الـ 81، حيث إنه من مواليد عام 1942، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد رسوبه في الثانوية العامة مرتين وفى الثالثة حصل على 50 % ولم يستطع الالتحاق بأى من الكليات، وتخرج في المعهد عام 1968، والتحق فور تخرجه بمسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان محمد صبحى في فرقته المسرحية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عبد الله مشرف .. 

ولد الفنان عبدالله مشرف، في 1942م، والتحق بـ المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، بعد أن تلقى أخبار رسوبه في الثانوية العامة مرتين متتاليتين، لكنه في الثالثة تمكن من حصد نصف الدرجة النهائية ليخرج بمجموع 50% فقط، لم تؤهله إلى أي من الكليات.


تخرج صاحب شخصية "عبدالله" في رائعة "يوميات ونيس" من المعهد في العام 1968، ليلتحق بعهدها مباشرة بأولى سلالم المجد في مسرح الطليعة، ليشارك بعدها في الكثير من الأعمال المسرحية والدرامية التى لا تزال عالقة في أذهان محبيه.

عبدالله مشرف اعترف بعشقه اللامتناهي للمسرح، واصفًا أياه بأنه «عشقه الأول»، تدرج فيه بعد بعد مشاركات صغيرة إلى أن حصل على فرصته عبر سلسلة من الأعمال المسرحية التي فضلها الجمهور  وأبرزها: «لعبة الست»، «تخاريف» و«وجهة نظر».

كان مسلسل يوميات ونيس انطلاقة حقيقية لمشرف في عالم الدراما التلفزيونية، وكشف عن بعض الكواليس التى صاحب هذا العمل، في تصريحات تلفزيونية سابقة، بأنه كان صاحب فكرة شخصيته في المسلسل، حيث كان قد اخترع قصة لطفلين توأم اسمهما "حسن وحسانين" وتخيلهما يتحدثان بنفس الطريقة البلهاء التى اعتاد الحديث بها في المسلسل.

أبرز الأعمال التى شارك فيها عبدالله مشرف على مدار مسيرته الحافلة، الأعمال السينمائية: «الهروب، كتيبة الإعدام، جعلتنى مجرمًا، شنطة حمزة، سطو مثلث، واحد صعيدى، عمرو وسلمى 3، كلبى دليلى، الثلاثة يشتغلونها، كابتن هيما، عسل اسود، اللمبى 8 جيجا، فاصل ونعود، جدو حبيبى، تتح، كابتن مصر، الأبلة طمطم، صنع في مصر، الباب يفوت أمل وسمير أبو النيل»، شارك البطولة مع نجوم الفن في مصر أبرزهم: «تامر حسني، محمد سعد، أحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز».

وعن أهم الأعمال الدرامية في حياة عبدالله مشرف: «يوميات ونيس، زيزينيا، لمعى القط، الكيف، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، حصاد الشر، حافة الهاوية، اللص والكتاب، أماكن في القلب، الحارة، زهرة وأزواجها الخمسة، فيفا اطاطا، لهفة، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، صد رد، الزناتى مجاهد، بين السرايات وأنا مش أنا».

وأسهب مشرف في الحديث عن دوره البارز في فيلم "كتيبة إعدام" والذي يعتبره أحد أهم أعماله السينمائية، مؤكدًا على عدم تخوفه من الدور الذي أختاره له المخرج «فرج العرسة» الخاين للبلد، وأنه لم يشعر بالخوف نظرًا لأهمية الدور وقوته.

«مشاهد الإعدام كان الأهم والأكثر إثارة في الفيلم، وهو الكدر الرئيسي لذا كان صعبًا جدًا» هكذا استكمل عبدالله مشرف حديثه عن الدور المحوري الذي أحدث له نقله في السينما.

ومن أشهر أعماله التليفزيونية: "أولاد الشوارع، يوميات ونيس، دنيا، ولاد الإيه، 2 في الصندوق" وقدم شخصية "عم رزة، زيزينيا، أحلامك أومر".

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