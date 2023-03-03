لورديانا تستعرض أناقتها في إطلالة بنقشة التايجر

نشرت الراقصة لورديانا صورة من أحدث ظهور، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا باطلالة جذابة حيث ظهرت وهي ترتدي توب مكشوف بنقشة التايجر كشف عن انوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.



وعلى جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".



وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.