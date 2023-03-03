بملابس لامعة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم، مرتدية فستان قصير باللون الأزرق اللامع، مع بوط وشنطة باللون الفضي اللامع، ونالت إطلالة نادين نجيم إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “وأخيرا” الذي تعيش خلاله قصة حب من نوع خاص مع الفنان قصي خولي.

تقدم نادين نسيب نجيم مع قصي خولي، ثنائية ناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها نجاحهما في مسلسل 2020، الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

مسلسل “وأخيرا” من تأليف وإخراج أسامة الناصر، ويعرض عبر منصة شاهد خلال شهر رمضان ٢٠٢٣.