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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي وريم مصطفى يصلان نادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في الانتخابات

احمد فهمي
احمد فهمي

حرص عدد من الفنانين علي الادلاء بصوتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ؛ منهم أحمد فهمي و ريم مصطفي و ماجد المصري ونجلاء بدر  وحنان سليمان ونشوى مصطفي .


وانطلق منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.
 

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تفاصيل انتخابات التجديد النصفي
وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.
 

أسماء المرشحون لعضوية النقابة
ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح غدا الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح أدم وصلاح طافش.

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