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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

صدى البلد

الثراء السريع يظل حلما يراود الكثير من المواطنين، خاصة بعد ظهور منصات الربح الرقمية على الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والتي أوهمت الملايين، بإمكانية تحقيق حلم الثراء السريع، والحصول على أرباح كثيرة من الدولارات، من خلال تطبيق أو آخر، عبر التداول خلالها، وكان آخر حكاوي حوادث النصب، هي منصة هوج بول، والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس بها عبر هشتاجات دشنها ضحايا هوج بول.

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كثرت التساؤلات حول ما هي «هوج بول»، وتبين أنها منصة رقمية أوهمت المواطنين بالحصول على أرباح بالدولار من خلال وضع ألف جنيه في تطبيقات بمكسب يومى قيمته أربعة دولارات، واستطاعت منصة هوج بول Hogg pool أن تجذب آلاف المصريين عقب انتشاره بشكل كبير وزادت عمليات البحث عنه وتحميله مؤخرا.

وأدعت الشركة أنها شركة متخصصة لتأجير آلات الخاصة بـ تعدين العملات الرقمية؛ ووظيفة آلة التعدين هي القيام بتشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق، يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

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