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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان مالمو للسينما العربية يفوز بجائزة صناعة الإبداع

صدى البلد

أعلن قبل ساعات عن الفائزين بجوائز مدينة مالمو للأعمال، لينال مهرجان مالمو للسينما العربية ومؤسسه محمد قبلاوي الجائزة في فئة الصناعات الإبداعية لعام 2023، ليقوم يان جرونهولم، مستشار بلدية مالمو للثقافة ونائب عمدة المدينة، بتسليم الجائزة لقبلاوي.

عن حيثيات فوز قبلاوي ومهرجان مالمو بالجائزة قالت إن "فائزو هذا العام نجحوا بطريقة رائعة في المساهمة في تبادل المعرفة المهم والتعاون والتمويل والأعمال في صناعة ذات أنظمة تمويل مشترك معقدة، وساهموا من خلال بناء الجسور بين الثقافات في أوقات الاستقطاب في ظهور المزيد من الأصوات والقصص، فضلًا عن التنمية القيمة لملتقى ممثلي صناعة السينما في المدينة.

تفاصيل القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة مدينة مالمو

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الفائز هو شخصية شجاعة ومحفزة تلهم وتتحدى المعايير الراسخة، وقد بنى بكفاءته وشبكته الدولية شيئًا فريدًا يضع مالمو على الخريطة كمدينة سينمائية أوروبية.

وأبدى محمد قبلاوي في كلمته خلال استلام الجائزة سعادته بها قائلًا: "الفوز بجائزة مدينة مالمو للأعمال في فئة الصناعات الإبداعية مصدر فخر لنا. شكرًا لمدينة مالمو وللحياة المهنية فيها وللجنة التحكيم. إنه لأمر رائع أن تشعر أن هناك أشخاصًا يقدرون ما تفعله. ستمنحنا هذه الجائزة الدافع للترويج لعملنا وأن نكون مثالاً للعمل الجاد والناجح من أجل حياة أفضل.

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي وأيام الصناعة الأكبر والأكثر شهرة للسينما العربية في أوروبا والوحيد في الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه. كما ساهمت أيام صناعة السينما في إنتاجات سينمائية مشتركة عربية وسويدية.

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