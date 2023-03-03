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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواصل التعثر بتعادل سلبي جديد أمام فيوتشر في الدوري

الإسماعيلي وفيوتشر
الإسماعيلي وفيوتشر

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الإسماعيلي وفيوتشر ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول هدوء تاما دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين رغم تبادل الهجمات بين الفريقين .

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وشن لاعبو فيوتشر العديد من الهجمات في ظل تراجع دفاع  الإسماعيلي من أجل إحراز هدف الفوز ولكن لم يحالفهم الحظ .

وبهذه النتيجة تواجد فيوتشر في المركز الثاني “ مؤقتا”، برصيد 39 نقطة بينما تواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري .

 

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور الأول والتي استضافها استاد الإسماعيلية، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .
 

تشكيل الفريقين
 

خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد فوزى وعصام صبحي باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وياو أونور وفراس شواط.

بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود مرعي - طارق طه.

خط الوسط: علي زعزع - كريم نيدفيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف - محمد رضا بوبو.

 

عمر كمال الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز محمد حسن الاسماعيلي محمود جنش

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