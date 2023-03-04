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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية..لقاء سويدان تعلق على خسارتها في الانتخابات

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

باكتساح.. أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية

فاز  دكتور أشرف زكي  ؛ بانتخابات نقابة المهن التمثيلية على مقعد النقيب ؛   والتي كان يتنافس فيها مع الثنائي الفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي .
 

أول تعليق من لقاء سويدان بعد خسارتها في انتخابات المهن التمثيلية ..خاص

قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لصدى البلد انها غير حزينة علي خسارتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

 

روجينا: كنت واثقة من فوز أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية

قالت الفنانة روجينا تعليقا على فوز زوجها أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية، إنها كانت متوترة وقلقانة ولكنها في الوقت نفسه كانت واثقة من فوزه، لأن أعضاء الجمعية العمومية يقدرونه.
 

 

شاهد .. بكاء أشرف زكي لحظة إعلان فوزه نقيبًا للمهن التمثيلية

حمل أعضاء الجمعية العمومية نقيب الفنانين أشرف زكي على الاعناق فور فوزه في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وبكي وسط الحاضرين الذين التفوا حوله.

 

عمرو يوسف: استنوا الرائد نور صلاح العزب في الكتيبة 101

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسل الكتيبة 101، ونشر صورة له من كواليس العمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"استنوا الرائد نور صلاح العزب - "الكتيبة 101".
 

اخبار الفن نقيب الفنانين نقابة المهن التمثيلية فيسبوك الجمعيه العموميه اشرف زكي

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