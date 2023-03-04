حلمى عبد الباقى: حلمي بكر غضب من التصوير معه أثناء مرضه

كشف المطرب حلمي عبد الباقي علاقته بالموسيقار حلمي بكر، مشيرا أن الأخير أشاد بأدائه في الغناء خلال اختباره في إحدى المسابقات قديما.

وقال حلمي عبد الباقي، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم شيرين سليمان، أنه وطد علاقته بـ “بكر”، من خلال زيارته في منزله، مشيرا إلى أنه لم يحدث تعاونا فنيا بينهما بسبب كثرة الأعمال لديهما.

يجلس في منزله

وبشأن الحالة الصحية لحلمي بكر، قال:" أنه يجلس في منزله الآن وحالته في تحسن مستمر، وتم زيارته رفقة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وبعض المطربين".

وقال"عبد الباقي" إن الموسيقار حلمي بكر غضب من التصوير معه في أثناء مرضه؛ لأن تلك الصور تسبب مشكلات نفسية له، لكن تم إقناعه أن الأمر هو حب الناس ليس إلا.