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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد جعفر: سيف الجزيري مستسلم للضغوط

صدى البلد

علق أحمد جعفر نجم الزمالك السابق، على تعادل الزمالك مع بيراميدز في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال أحمد جعفر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك كان أفضل نسبيا في مستواه الفني وأدائه أمام بيراميدز ولكنه لم يستغل تعادل الأهلي مع الداخلية".

 
وأضاف: "هذه واحدة من أسوأ المباريات التي تم خوضها بين الزمالك وبيراميدز".

 
وعن سيف الجزيري قال: "سيف الموسم الماضي أنهى الموسم بشكل جيد جدا، ومن المفترض أنه دولي ومهاجم منتخب تونس، من المفترض ألا يتأثر بالضغوط، ومن المفترض أن يستغل خبراته في استعادة ثقته في نفسه، وسيف في الفترة الأخيرة مستسلم تماما للسوشيال ميديا وللضغوط، وهذا أثر سلبا على مستواه".

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