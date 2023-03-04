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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يواصل تحقيق أسعار قياسية في لبنان| لن تصدق قيمته الآن

صدى البلد


تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم السبت ليسجل ما بين 79000 و79500 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل 80000 و80500 ليرة لبنانية للدولار الواحد أمس الجمعة، بحسب منصة "lirarate".

وبحسب وسائل إعلام ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة، بعد قرار مفاجئ من مصرف لبنان الأربعاء الماضي.
الأربعاء الماضي 1 مارس 2023، أعلن البنك المركزي اللبناني إنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة ابتداء من الخميس 2 مارس الجاري.

وفي سياق متصل،قالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 (مارس) 2023 مساء لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها"

وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير شباط الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال.

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