كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

عاد الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد إلى بث رسائل تحذيرية للعالم بشأن تنبؤاته بحدوث زلزل خلال الساعات المقبلة ما آثار الرعب في نوفس المتابعين .

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توقعات الباحث الهولندي

وغرّد العالم الهولندي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كاشفاً للناس أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

كانت توقعات هذا العالم قد أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.