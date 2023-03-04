عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

صدى البلد

عاد الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد إلى بث  رسائل تحذيرية للعالم بشأن تنبؤاته بحدوث زلزل خلال الساعات المقبلة ما آثار الرعب  في نوفس المتابعين . 

.

توقعات الباحث الهولندي 

 وغرّد العالم الهولندي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كاشفاً للناس أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،  هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

كانت توقعات هذا العالم قد أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الباحث الهولندي المختص في الزلازل العالم الهولندي زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

موضوعات متعلقة

الخبز والطماطم والموز.. تخزين هذه الأطعمة في الثلاجة يهدد الصحة

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. أردني يطعن زوجته و3 من أقاربها

موعد الأيام البيض وفضل صيام النصف من شعبان .. اغتنموها في هذه التوقيتات

فرنسا تترقب مظاهرات غير مسبوقة لـ شل حركة البلاد

أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة والموظفين بعد زيادات المرتبات| الحكومة توضح بالأرقام

مطالب بتحقيق عاجل.. أنباء عن تسمم فتيات بمدارس إيرانية وبريطانيا تتدخل

تباع في محل أنتيكات.. منى زكي تفقد شيء ثمين يخصها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون| احترس

فستان يكشف عن تاتو.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة وجذابة.. شاهد

بلقيس فتحي تخطف أنظار متابعها خلال إحيائها فرح بجدة

من غير فلوس.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ