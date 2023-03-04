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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. إطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بلقاح الحمى القلاعية في أسوان

حملة التحصين ضد الحمى
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بأسوان

أطلقت مديرية الطب البيطرى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم السبت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية والأغنام والماعز بلقاح الحمى القلاعية .

صرح بذلك الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، والذى أشار إلى أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار .

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الأمراض الوبائية

وأكد مدير الطب البيطرى على أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدى إلى حدوث خسائر فادحة فى هذه الثروة وإنتاج اللحوم والألبان وهو الذى يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة بالتجاوب السريع مع مثل هذه الحملات والقيام بتحصين الثروة الحيوانية لديهم.

وأوضح أحمد صالح أن مرض الحمى القلاعية هو مرض حويصلى حاد شديد الوبائية سريع الإنتشار يصيب الحيوانات مشقوقة الظلف ( الأبقار ، والجاموس ، والأغنام ، والماعز ) غير مميت فى الحيوانات البالغة ، ولكنه يسبب النفوق بنسبة عالية في الحيوانات الصغيرة مثل ( العجول الرضيعة والحملان ).

 

مواجهة الفيروس

وترجع خطورة المرض إلى أن الفيروس المسبب للمرض ذو مقاومة عالية وينتقل بوسائل عديدة خاصة عن طريق الهواء ، وتعدد عترات الفيرس ، فالتحصين أو الإصابة بعترة منها لا يعطى مناعة ضد العترات الأخرى ، والفيروس يفرز بكميات كبيرة فى هواء الزفير وكل إفرازات وسوائل الجسم حيث يبدأ فى الإفراز قبل ظهور الأعراض بأربعة أيام .

وناشد جميع المربين بتحصين رؤوس الماشية بجرعة كل 4 أشهر تجنباً لظهور أعراض المرض، والتى تتركز في (اللسان واللثة والشفتين وحول فتحتى الأنف وبين الأظلاف فى الأرجل) مما يؤدى لخسائر فادحة فى الإنتاجية بشكل عام حيث يأتي ذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة والمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

وكان قد إجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس النادى المستشار الشافعى صالح ، وبحضور المحاسب حمادة صالح نائب الرئيس ، والمحاسب أبو الحسن الشاذلى أمين عام الصندوق ، وعادل النور مدير عام النادى حيث تناول الاجتماع التأكيد للحفاظ على إستقرار مسيرة نادى أسوان الرياضى فى الدورى الممتاز بعد وصوله للمركز الثامن بـ 25 نقطة .

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