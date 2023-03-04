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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فى دقيقتين.. حمدي فتحي يهدر هدفين للأهلي أمام القطن | وتغيير اضطراري

النادى الأهلي
النادى الأهلي

أهدر حمدي فتحي هدفين لصالح فريق الكرة الأول بالنادي  الأهلي أمام نظيره القطن الكاميروني في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادى  الأهلي ومرر طاهر محمد طاهر الكرة الى محمد شريف فى أسرع أهداف الاهلى بعد 55 ثانية.

وتعرض محمد هاني إلى العرقلة في الدقيقة الرابعة وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأرسل على معلول نجم النادي الأهلي كرة عرضية من الناحية اليسرى فى الدقيقة السادسة أبعدتها دفاعات فريق القطن الكاميروني.

 

 

برونو سافيو

سدد محمد شريف فى الدقيقة السابعة قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى حارس القطن الكاميروني لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

وفشل المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة في السيطرة على إحدى الكرات فى منتصف الملعب ما تسبب فى شن القطن الكاميروني هجمة لم تكتمل.

واصل النادي الأهلي السيطرة على منتصف الملعب والضغط على الخطوط الخلفية فى المقابل غابت الفاعلية الهجومية لفريق القطن الكاميروني.

أرسل على معلول كرة في الدقيقة 16 داخل منطقة الجزاء ينجح حارس القطن الكاميروني فى الإمساك بها .

راوغ طاهر محمد طاهر مدافع القطن الكاميروني فى الدقيقة 18 داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية تبعدها عناصر الفريق الكاميروني إلى ضربة ركنية.

وظهرت ملامح القطن الكاميروني الهجومية فى الدقيقة 24 بعدما سدد كروجر اللاعب الكاميروني كرة قوية تمر بعيدا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

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حمدى فتحى يهدر هدفين لـ الأهلي

وأضاع فى الدقيقة 27 حمدي فتحي فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني بصعوبة.

ومرر محمد هاني فى الدقيقة 28 كرة داخل منطقة الجزاء فشل محمد شريف فى السيطرة عليها وسددها حمدى فتحى لتمر أعلى عارضة حارس مرمى القطن الكاميروني وتضيع فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي.

وأجرى مدرب الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول شادي حسين بدلا من محمد شريف بعد تعرض الأخير للإصابة.

 

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وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. 

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر. 

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف. 

فيما تغيب عن تشكيل الفريق النجم حسين الشحات.

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