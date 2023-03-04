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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تغلق القوس .. رأفت خليل يحرز ثالث أهداف الأهلي أمام القطن

مباراة الاهلي والقطن
مباراة الاهلي والقطن الكاميروني

أحرز رأفت خليل هدف فريق الكرة الأول بالنادي  الأهلي الثالث أمام نظيره القطن الكاميروني في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

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جبهة النادى الأهلى التى قادها التونسي على معلول شكلت خطورة كبيرة على دفاعات القطن الكاميروني من خلال إرساله الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء وكلفت المنافس استقبال شباكه هدفين.

النادي الأهلي بدأ بتركيز خطف هدفا مبكرا وتحقق له ذلك بعد 55 ثانية عن طريق محمد شريف بعد استغلاله تحرك طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء وخلق مساحات في الخطوط الخلفية للمنافس.

أضاع النادي الأهلي العديد من الفرص المحققة التي لو تم ترجمتها لخرج المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة على الأقل حصيلة الشوط الأول.

تفاصيل لقاء الأهلي والقطن

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادى  الأهلي ومرر طاهر محمد طاهر الكرة الى محمد شريف فى أسرع أهداف الاهلى بعد 55 ثانية.

وتعرض محمد هاني إلى العرقلة في الدقيقة الرابعة وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وأرسل على معلول نجم النادي الأهلي كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة السادسة أبعدتها دفاعات فريق القطن الكاميروني.

برونو سافيو

سدد محمد شريف فى الدقيقة السابعة قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمى حارس القطن الكاميروني لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

وفشل المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة في السيطرة على إحدى الكرات فى منتصف الملعب ما تسبب فى شن القطن الكاميروني هجمة لم تكتمل.

واصل النادي الأهلي السيطرة على منتصف الملعب والضغط على الخطوط الخلفية فى المقابل غابت الفاعلية الهجومية لفريق القطن الكاميروني.

أرسل على معلول كرة في الدقيقة 16 داخل منطقة الجزاء ينجح حارس القطن الكاميروني فى الإمساك بها .

راوغ طاهر محمد طاهر مدافع القطن الكاميروني فى الدقيقة 18 داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة عرضية تبعدها عناصر الفريق الكاميروني إلى ضربة ركنية.

وظهرت ملامح القطن الكاميروني الهجومية فى الدقيقة 24 بعدما سدد كروجر اللاعب الكاميروني كرة قوية تمر بعيدا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

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حمدى فتحى يهدر هدفين لـ الأهلي

وأضاع فى الدقيقة 27 حمدي فتحي فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكاميروني بصعوبة.

ومرر محمد هاني فى الدقيقة 28 كرة داخل منطقة الجزاء فشل محمد شريف فى السيطرة عليها وسددها حمدى فتحى لتمر أعلى عارضة حارس مرمى القطن الكاميروني وتضيع فرصة الهدف الثاني للنادي الأهلي.

ولجأ السويسري مارسيل كولر إلى إجراء تغيير اضطراري بنزول شادي حسين بدلا من محمد شريف بعد تعرض الأخير إلى الإصابة.

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هدف الأهلي الثاني 

سجل أحمد قندوسي هدف الأهلي الثاني فى شباك القطن الكاميروني في الدقيقة 40 بعدما تلقى تمريرة على معلول سددها برأسه في الشباك.

بدأ النادي الأهلي الشوط الثاني بنفس التشكيل فيما أجرى القطن الكاميروني إثنين من التغييرات وهدد مودسون دفاعات الأهلي بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ضعيفة فى قدم ياسر ابراهيم لتمر إلى ضربة ركنية.

ونجح حارس القطن الكاميروني فى التصدى للعديد من فرص النادي الأهلي ومرر حمدى فتحي كرة عرضية في الدقيقة 57 فشل شادى حسين فى الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء.

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ثلاثي الأهلي الشباب

ودفع مدرب الأهلي في الدقيقة 72 باللاعب رأفت خليل بدلا من طاهر محمد طاهر كما دفع باللاعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وخروج بيرسي تاو وحمدى فتحى.

وحصل شادى حسين مهاجم النادي الأهلي على بطاقة صفراء فى الدقيقة 84 بداعي السقوط داخل منطقة الجزاء لفريق القطن الكاميروني. 

وأحرز رأفت خليل هدف الأهلي الثالث في الوقت بدل الضائع بمرمى القطن الكاميروني من تمريرة استقبلها عن طريق علي معلول داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك.

الأهلى معلول القطن الكاميروني محمد شريف طاهر محمد طاهر

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