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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يهزم شتوتجارت ويتصدر الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

حق فريق بايرن ميونخ انتصارًا صعبًا على مضيفه شتوتجارت بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

افتتح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، التسجيل لـ بايرن ميونخ، بهدف في الدقيقة 39، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وضاعف الكاميروني تشوبو موتينج، من تقدم بايرن ميونخ، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقلص بيريا الفارق لـ شتوتجارت بهدف في الدقيقة 88، من ضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله توماس، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: جمال موسيالا - كينجسلي كومان - تشوبو موتينج

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