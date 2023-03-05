طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، يفضلها الكثير وبالأخص ربة المنزل ترى أن إعداد وجبة صينية البطاطس بالفراخ سهلة ومفضلة لأسرتها فتقبل على إعدادها، لذلك تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ بطعم مميز .



المقادير لعمل صينية بطاطس بالفراخ



٢ بصلة وسط

كيلو بطاطس مقطعة شرائح

نصف كيلو طماطم

فلفل أخضر ثمرة واحدة

دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ

كوب ماء

3 ملاعق طعام زيت

ملح

2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة قرفة وكمون

نصف ملعقة فلفل أسود

٧ فص ثوم

ملعقة صلصة طماطم



طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ



١- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات والصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل،

٢-توضع الطماطم والثوم ونصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا

٣-يقطع البصل ويدعك مع الفلفل الأسود في صينية الفرن ورشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس والفلفل الأخضر و قلب مع البصل.

٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.

3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة ال ساعة حسب حجم الدجاج

أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج، وبالهنا والشفا…