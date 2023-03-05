عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

صينية البطاطس بالفراخ
صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، يفضلها الكثير وبالأخص ربة المنزل ترى أن إعداد وجبة صينية البطاطس بالفراخ سهلة ومفضلة لأسرتها فتقبل على إعدادها، لذلك تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ بطعم مميز . 

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة| بأسهل الخطوات

جددي سفرتك.. طريقة عمل محشي بطاطس بالعصاج


المقادير لعمل صينية بطاطس بالفراخ 


٢ بصلة وسط
كيلو بطاطس مقطعة شرائح 
نصف كيلو طماطم 
فلفل أخضر ثمرة واحدة
دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ
كوب ماء
3 ملاعق طعام زيت 
ملح 
2 ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة من الكزبرة
ملعقة صغيرة قرفة وكمون
نصف ملعقة فلفل أسود
٧ فص ثوم
ملعقة صلصة طماطم


طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ 


١- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات والصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل، 
٢-توضع الطماطم والثوم ونصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي و تخلط جيدا 
٣-يقطع البصل ويدعك مع الفلفل الأسود في صينية الفرن ورشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس والفلفل الأخضر و قلب مع البصل.
٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم و كوب الماء و الزيت ونغطى الصينية.
3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة و هي متغطية  حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة ال ساعة حسب حجم الدجاج
أو توضع علي نار هادية علي البوتاجاز لمدة ساعة  مع أحكام الغطاء عليها حتي ينضج الدجاج، وبالهنا والشفا…

طريقة عمل بطاطس عصير الطماطم صينية البطاطس بالفراخ البصل البهارات طريقة عمل صينية بطاطس اللحمة المفرومة صينية البط طريقة عمل صينية البطاطس للحمة المفرومة فص ثوم صينية البطاطس صلصة طماطم طريقة عمل صينية طريقة عمل محشي بطاطس بالفراخ صينية بطاطس بالفراخ كمون صينية بطاطس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل السبانخ فى الفرن بطعم لذيذ

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل شاورما الدجاج بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس بانيه بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

الصين.. زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

سعر الذهب اليوم 5-3-2023

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

مريضة نفسيا.. أهالي الحرجة بسوهاج يشعلون فيسبوك بعد غياب نجلتهم

دخل في غيبوبة.. زوجة ضحية عضة كلب البيتبول تكشف تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ