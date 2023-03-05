عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق محمد هنيدي على فوز أشرف زكى بنقابة الممثلين

محمد هنيدى
محمد هنيدى

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد فوز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب الممثلين. 

واكتفى محمد هنيدى بتهنئة أشرف زكى عبر خاصية الاستورى قائلا : الف الف مبروك" ونشر صورة لنقيب الممثلين. 

محمد هنيدى

محمد هنيدى 

احتل فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل للفنان محمد هنيدى المركز الاول ، بعدما  حقق إيرادات بلغت 33 مليون جنيه.

“نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

بعد أزمة التورتة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددا بصور جريئة

طلبت حذف اللقطة.. انفعال ياسمين عز على لمياء الأمير بعد تصريحاتها ضد الرجل

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

وتالق محمد هنيدى فى الفترة الأخيرة بعد ظهوره فى الإعلان الذى جمعه بالفنان ماجد الكدوانى ولقى الإعلان اعجاب الجمهور. 

محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى الفنان ماجد الكدواني فيلم نبيل الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

توقعات بوصول كيلو الفراخ لـ 60 جنيهًا والبانيه لـ 120 خلال رمضان

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

خلوا بالكم| الأرصاد تحذر من حالة الجو اليوم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

في أستراليا.. عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا يوم 16 مارس

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

فريد سيف النصر تفجر مفاجأة حول مسلسل أزمة منتصف العمر.. تفاصيل

أخبار الفن.. تعري محمد رمضان.. جنا عمرو دياب يثير الجدل مجددا.. حالة عادل إمام الصحية

مؤلف رسالة الإمام: نستمر في التصوير خلال رمضان وخالد النبوي مفاجأة العمل

تباع في محل أنتيكات.. منى زكي تفقد شيء ثمين يخصها

معقول يرفضوا التأجيل.. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة مباراة الأهلى والمقاولون العرب

بعد فوز أشرف زكي.. الممثلين: نواصل جهدنا من أجل رفعة الفن المصري

ترشيحاتنا

غابت عن انتخابات الممثلين.. أول ظهور لـ وفاء عامر مصابة في ذراعها

القوى العاملة: اليوم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجالس إدارات الشركات واللجان النقابية

انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية

درجة الحرارة 33.. تقلبات ورياح شديدة وتغير مفاجئ في حالة الطقس اليوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالشرقية

70 مليوناً.. تعليق قوي من إبراهيم سعيد على راتب سامسون أكنيولا مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك بتقلدني.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

فيديو

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ