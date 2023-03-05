تعليق محمد هنيدي على فوز أشرف زكى بنقابة الممثلين

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد فوز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب الممثلين.

واكتفى محمد هنيدى بتهنئة أشرف زكى عبر خاصية الاستورى قائلا : الف الف مبروك" ونشر صورة لنقيب الممثلين.

محمد هنيدى

محمد هنيدى

احتل فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل للفنان محمد هنيدى المركز الاول ، بعدما حقق إيرادات بلغت 33 مليون جنيه.

“نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

وتالق محمد هنيدى فى الفترة الأخيرة بعد ظهوره فى الإعلان الذى جمعه بالفنان ماجد الكدوانى ولقى الإعلان اعجاب الجمهور.