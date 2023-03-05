محافظ أسوان: الحبس والغرامة المالية لإتلاف الممتلكات العامة من ثمار التطوير

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة والرادعة مع كل من يتسبب في إتلاف أو التعدى أو سرقة الممتلكات العامة ، وهو الذى سترصده كاميرات المراقبة التي تم تركيبها مؤخراً ، وخاصة مع ظهور ثمار وبشائر التطوير والتجميل والتشجير لمشروعات ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، والذى تم تنفيذه بنسبة 92 % للمستوى الأول منه ليضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان .

هذا بجانب اللمسات الجمالية المضاءة ، وكذلك الأرضيات من الجرانيت والحجر الرملى الملون ، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى ، فضلاً عن البرجولات والأسوار التي تحمل الهوية البصرية ، وكذا تشكيلات تصميمية ذات طابع تراثى ، في حين مخطط إنهاء المشروع بالكامل للـ 3 مستويات مع منتصف العام الحالى .

اللمسات الجمالية المضاءة

أعمال التطوير والتجميل بأسوان

وأشار المحافظ إلى أن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات ومقاعد مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان .

التطوير والتجميل

أعمال التطوير والتجميل بأسوان

وكشف محافظ أسوان بأنه في حالة قيام أي شخص أو ما يمتلكه من مركبات أو دواب بإتلاف و محاولة سرقة ما تم من أعمال تطوير وتجميل وتشجير سيتم ضبطه على الفور من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة ، والتي تعمل على مدار 24 ساعة في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية ، محذراً بأنه ستوجه إليه الإتهامات الواردة بقانون العقوبات بمعاقبة المتسبب سواء بالحبس أو بالغرامة المالية طبقاً لدرجة الجرم الذى أرتكب ، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الممتلكات العامة التي هدمها أو أتلفها أو قطعها أو سرقها ، مع مضاعفتها طبقاً لدرجات الإتلاف .

وناشد المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الإيجابية بالأبلاغ الفورى عند حدوث أى مخالفات بالإتلاف أو التخريب أو السرقة سواء من خلال الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة أو من خلال التطبيقات الألكترونية ومنها تطبيق عين المواطن لسرعة التدخل والتعامل الحاسم لردع أى مخالف .