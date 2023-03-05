عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الحبس والغرامة المالية لإتلاف الممتلكات العامة من ثمار التطوير

أعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة والرادعة مع كل من يتسبب في إتلاف أو التعدى أو سرقة الممتلكات العامة ، وهو الذى سترصده كاميرات المراقبة التي تم تركيبها مؤخراً ، وخاصة مع ظهور ثمار وبشائر التطوير والتجميل والتشجير لمشروعات ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، والذى تم تنفيذه بنسبة 92 % للمستوى الأول منه ليضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان .

هذا بجانب اللمسات الجمالية المضاءة ، وكذلك الأرضيات من الجرانيت والحجر الرملى الملون ، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى  ، فضلاً عن البرجولات والأسوار التي تحمل الهوية البصرية ، وكذا تشكيلات تصميمية ذات طابع تراثى ، في حين مخطط إنهاء المشروع بالكامل للـ 3 مستويات مع منتصف العام الحالى .

محافظ أسوان: السمبوزيوم الدولي يجسد اهتمام الدولة بالإبداع الفني والتنويري

اليوم.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا في أسوان

 اللمسات الجمالية المضاءة

أعمال التطوير والتجميل بأسوان

وأشار المحافظ إلى أن مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات ومقاعد مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان .

محافظ أسوان: توفير التيسيرات اللازمة لعمل القافلة الطبية للجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء

تفاصيل ختام الدورة الـ 27 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى ..شاهد

التطوير والتجميل

أعمال التطوير والتجميل بأسوان

وكشف محافظ أسوان بأنه في حالة قيام أي شخص أو ما يمتلكه من مركبات أو دواب بإتلاف و محاولة سرقة ما تم من أعمال تطوير وتجميل وتشجير سيتم ضبطه على الفور من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة ، والتي تعمل على مدار 24 ساعة في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية ، محذراً بأنه ستوجه إليه الإتهامات الواردة بقانون العقوبات بمعاقبة المتسبب سواء بالحبس أو بالغرامة المالية طبقاً لدرجة الجرم الذى أرتكب ، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الممتلكات العامة التي هدمها أو أتلفها أو قطعها أو سرقها ، مع مضاعفتها طبقاً لدرجات الإتلاف .

وناشد المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الإيجابية بالأبلاغ الفورى عند حدوث أى مخالفات بالإتلاف أو التخريب أو السرقة سواء من خلال الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة أو من خلال التطبيقات الألكترونية ومنها تطبيق عين المواطن لسرعة التدخل والتعامل الحاسم لردع أى مخالف .

أعمال التطوير والتجميل بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

توقعات بوصول كيلو الفراخ لـ 60 جنيهًا والبانيه لـ 120 خلال رمضان

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

ترشيحاتنا

حليف نتنياهو السابق: بعتَنا جميعا في إسرائيل للمتطرفين

ليلة أسطورية.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لا أهتم بالانتقادات.. تعليق مثير من محمد صلاح على أدائه مع ليفربول

حقيقة زيادة أجرة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

إلهام أبو الفتح تكتب: نعم.. خالد ميري نقيبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تاكله تاني .. الدجاج المقلي يسبب أضرار صحية كبيرة

بكيلو ذهب ومليار يورو.. شاهد| صدمة عربية بسبب مهر عراقي لفتاة كويتية

يوتيوير روسي يحطم لامبورجيني بملايين لسبب غريب| شاهد

سلمى حايك بتقلدني.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

فيديو

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ