اليوم.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا في أسوان

تنطلق اليوم الأحد فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في محافظة أسوان حيث يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض، والوصول إلى الأشخاص المستحقين للتطعيم.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتكثيف الجهود لإنجاح فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد كورونا.

التطعيم ضد كورونا

وأشاد أشرف عطية بالجهود المتميزة التى قامت بها الحملة بواسطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة خلال الفترة الماضية، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى المواطنين المستهدفين بالتطعيم ضد فيروس كورونا فى جميع القرى والنجوع والمناطق النائية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة تلقى هذه الجرعات من لقاح فيروس كورونا لمن لم يتلقها ، مع الإلتزام بإتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة على الوجه الأكمل.

بينما أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية نكثف منظومة العمل ضمن حملة طرق الأبواب من خلال الفرق الطبية التى تضم الأطباء والممرضين ومدخلى البيانات والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى فرق تثقيف الصحى لتجوب كافة القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة للوصول للفئات المستهدفة.

طرق الأبواب

وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن حملة “طرق الأبواب” تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس لمن هم أكبر من 12 عاما.

وتابع وكيل وزارة الصحة في أسوان أنه يتم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب" بواسطة 250 فريق طبى مدرب، وذلك تحت إشراف من الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة ، وجامعة أسوان ، وجمعية" رسالة" للأعمال الخيرية ، ومديرية الشئون الصحية ، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.