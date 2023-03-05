معمول لي عمل يموتني.. وأُصاب بالشلل وعدم الزواج| حورية فرغلي تثير الجدل.. وعفاف شعيب: سحرولي عشان أتطلق من جوزي.. وسحر سفلي عانت منه نجلاء بدر

عادت الفنانة حورية فرغلي مجددا، لتثير حالة من الجدل الواسع، حول ما تعرضت له خلال الفترة الأخيرة من حياتها، معللة الأمر؛ بسبب تعرضها إلى السحر، وذلك خلال تواجدها أمس في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين كشفوا عن تعرضهم للسحر.

حورية فرغلي

قالت حورية فرغلي: اكتشفت إن معمول لي عمل، بعد مسلسل ساحرة الجنوب، ولقيته في البيت، مكتوب فيه «حورية تصاب بالشلل والمرض، ويقف جوازها وخلفتها ورزقها».

وأضافت حورية فرغلي: بتعب من غير سبب، ووزني وصل 49 كيلو، ومش باكل، واكتشفت في الآخر إنه سحر، وما أعرفش مين اللي عمل لي العمل، بس ده كان عايز يموتني، مش بس يأذيني، وماما ساعدتني، وفكِّيناه، وبقيت أحسن.

عفاف شعيب

بينما تعرضت الفنانة عفاف شعيب الى السحر والشعوذة وهو ما صرحت به فى احد اللقاءات التليفزيونية لها قائلة : "أنا خايبه في الزواج وتعرضت للسحر والشعوذة في حياتي، معقبة: "مفيش حد جه عليا وأقول يا رب؛ إلا وربنا بيجيب لي حقي".

وأضافت: "اللي عملتلي العمل، وأذتني، قولت يا رب أنت وكيلي وحسيبي، العربية اتقلبت بيها، وعايشة عاجزة لحد دلوقتي"، متابعة: "كانت غير معروفة، ولم تكن شخصية عامة".

وقالت الفنانة عفاف شعيب: "عملت لي عمل علشان تأخذ زوجي مني، وانفصلنا وحاول يرجع تاني لكني رفضت".

نجلاء بدر

أما الفنانة نجلاء بدر، فأعلنت أن شخصا قام بعمل سحر سفلي لها، حيث أنها كانت تتعرض لـ كوابيس، واستعانت بأحد الشيوخ.

وتابعت: تم العثور على “السحر" خلف السرير الذي أنام عليه، مؤكدة أنها شعرت بالتحسن؛ حين قرأت القرآن وأدت الصلاة، إضافة إلى استعانتها بأحد الشيوخ الذي ظل يتلو سورة البقرة لمدة 7 أيام.

إيهاب توفيق

كما كشف المطرب إيهاب توفيق، عن أن زميل له، وضع له سحرًا سفليًّا، بعد زيارته في منزله مؤكدا أن العاملين في منزله، وجدوه موضوعا فى ركن من أركان المنزل.

وأكد “توفيق”، أن بعد تلك الزيارة انقلبت حياته رأساً على عقب، وحتى الآن لم يقم بأى ردة فعل تجاه هذا الأمر، رغم أن الجميع أكد له أنه تعرض لعمل سفلى من قبل هذا الشخص تحديدا.

شهيرة

أما الفنانة شهيرة.. فقد كشفت عن تعرضها للسحر من إحدى الزميلات، حيث عانت من حساسية ف وجهها لم يكن لها سبب طبي؛، مما جعلها لا تتمكن من وضع مستحضرات التجميل في وهج فترة شهرتها فنيا، خاصة بعد تقديمها فيلم "وصمة عار".

فيفى عبده

بينما كشفت عن أنها تعرضت لأعمال سفلية، وجدت عددا منها داخل منزلها، ثم تخلصت منها.