بعد حادث القطار .. عشرات المتظاهرين يشتبكون مع الشرطة في اليونان

اندلعت اشتباكات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأحد، بين الشرطة وعشرات من المتظاهرين، في أعقاب حادث تصادم قطارين راح ضحيته 57 شخصًا أغلبهم من الطلاب.

وتظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية بوسط أثينا بسبب الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان.

وكانت قد اندلعت اشتباكات، الجمعة الماضية، بين الشرطة ومتظاهرين وذلك بعد حادث تصادم قطارين في اليونان في وقت سابق من الأسبوع تسبب في عدد كبير من الوفيات.

وألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع،

وقُتل ما لا يقل عن 57 شخصا، من بينهم كثير من الطلاب الجامعيين، في ساعة متأخرة من، يوم الثلاثاء، في أسوأ حوادث القطارات باليونان، حسبما أفادت رويترز.