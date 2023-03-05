ثنائي هجوم الأهلي يفاجئان كولر في تدريبات اليوم بالتتش

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جاهزية محمد شريف للتواجد مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام ، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مباراة القطن الكاميروني، التي أقيمت مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات غدا.
وسجل شريف ، هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
وشارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك كهربا ، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.
وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمس أمام القطن الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد من زوال الألم في العضلة الضامة.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة استعدادا لمباراة المقاولون، وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة القطن أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها الفريق في المسابقة إلى الآن.