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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ثنائي هجوم الأهلي يفاجئان كولر في تدريبات اليوم بالتتش

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي ‏بالسلام ، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مباراة ‏القطن الكاميروني، التي أقيمت مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا ‏للمشاركة في التدريبات غدا.‏

وسجل شريف ، هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا ، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.‏

وشارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق في المران الجماعي ‏الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وشارك كهربا ، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمس أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون راحة استعدادا لمباراة المقاولون، وخاض اللاعبون ‏الذين شاركوا في مباراة القطن أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.‏

الدكتور أحمد أبو عبلة استاد الأهلي بالسلام الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز مباراة القطن الكاميروني وسيكون جاهزا

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