مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر ينظم ملتقى التوظيف الأول للطلاب والخريجين

ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر " Luxor UCCD"، ملتقى التوظيف الأول "Career Expo" لطلاب، وخريجي جامعة الأقصر، بمشاركة 22 شركة عالمية، ومحلية، في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبالشراكة بين جامعة الأقصر، والجامعة الأمريكية.



يقام ملتقى التوظيف بجامعة الأقصر، في إطار حرص رئيس جامعة الأقصر، على توفير فرص عمل مناسبة لأبنائه طلاب وخريجي الجامعة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال رفع مهارات الطلاب؛ لمواكبة تطورات سوق العمل، بهدف تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل مناسبة في كل المجالات.



وقال الدكتور صلاح أبو الحسن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر: إن الملتقى يُعد فرصة لتمكين طلاب، وخريجي الجامعة المتميزين، المدربين على احتياجات سوق العمل، من التقدم للوظائف، وفرص التدريب التي تعلن عنها الشركات المشاركة، عن طريق رفع السيرة الذاتية على الموقع، وأن هذا يأتي تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030 .



و المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في كلية الألسن بجامعة الأقصر، جرى إنشائه وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.