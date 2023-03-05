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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث أسعار شيفروليه النقل..أرخص دفع رباعي زيرو في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أعلن  وكيل سيارات فيات في مصر عن زيادات جديدة في أسعار سياراتي من إصداراتها الجديدة وهما فيات 500 وفيات  500 X موديل 2023، ونالت الزيادات الجديدة أسعار فيات 500 و  500 X في مصر خلال شهر مارس الجاري، وتتراوح الزيادة الجديدة من 39 ألف جنيه، وتصل إلي 50 ألف جنيه .

يقدم الصانع الكوري داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات السيارات الجديدة من موديلات 2022 و موديلات 2023، ولكن خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات بسبب عدة أسباب، وهذا أدي الي تقارب أسعار طرازات السيارات من بعضها البعض، مما جعل الاختيار بالنسبة للمقبلين علي الشراء أمر في غاية الحيرة .

تنتشر السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي في سوق السيارات المصري بكثرة، ويبحث قطاع كبير من المصريين عن سيارات دفع رباعي رخيصة ومناسبة لدخولهم الشهرية، بعدما شهد سوق السيارات العالمي ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات.

كشفت تقارير عن انخفاض أسعار السيارات في بريطانيا، وتم وضع تخفيضات علي العديد من طرازات السيارات منها، تويوتا وسيات وسوزوكي ورينو، حيث وصلت التخفيضات الي 17 % بقيمه 6300 الأف جنيه إسترليني أي ما يعادل 232 ألف و939 جنيه مصري.

أعلنت شركة كيا الكورية عن أحدث طرازاتها الجديدة  كيا EV9  الكهربائية الجديدة، وقامت بنشر مقطع فيديو تشويقي لسيارة  كيا EV9 بملامح مستقبلية، وتنتمي سيارة  كيا EV9 الكهربائية الجديدة إلي فئة السيارات الـ SUV  متعددة الاستخدامات.

سيارة لينكون نافيجيتور موديل 2023 الأن في جيلها الرابع الذى ظهر عام 2018، وأنتجت سيارة لينكون نافيجيتور لأول مرة عام 1989، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV كبيرة الحجم.

تنتمي سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 للجيل الثامن من سلسلة سيارات جران توريزمو، كشفت شركة مازيراتي الإيطالية عن طرازها الجديد جران توريزمو 2024  بعد 12 عامًا من إنتاج الجيل السابق منها.

زادت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، وتلك الزيادة طالت أيضا أسعار السيارات النقل 2023 في مصر، وبالتالي أعلن وكيل سيارات شيفروليه في مصر عن رفع أسعار سيارات شيفروليه البيك أب والنقل والفان .

فيات 500 x هيونداي توسان كيا سبورتاج نيسان فولكس فاجن بي إم دبليو لينكون نافيجيتور 2023

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