عملة احتياطية بديلة.. روسيا والصين تتحركان للإطاحة بـ الدولار الأمريكي

قال خبراء إنه من غير المرجح أن تنجح محاولات روسيا لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي، حتى في الوقت الذي تتقرب فيه البلاد من الصين في خطوة جديدة لإنشاء عملة احتياطية بديلة.

بعد استهدافها بالعقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا، تعهدت روسيا بـ”إزالة الدولار” من اقتصادها، من خلال إجراءات تشمل تجنب العملات من الدول غير الصديقة والتخطيط لإنشاء عملة احتياطي جديدة مع الصين لتحدي وضع الدولار. العملة الرائدة في التجارة العالمية.

في العام الماضي، أعلنت روسيا أنها ستعمل مع دول البريكس الأخرى، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتطوير عملة احتياطية بديلة.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود لإسقاط العملة الأمريكية من موقعها على قمة الأسواق الدولية غير مجدية، كما يقول الخبراء، ولن يشكل الروبل الروسي ولا أي تحرك للترويج لعملة احتياطية جديدة مع الصين تحديًا كبيرًا.

ووفقًا لجاي زاجورسكي، الاقتصادي من جامعة بوسطن، فإن إحدى المشكلات الرئيسية لروسيا هي أن اقتصادها مرتبط بطبيعته بالدولار من خلال تجارة النفط.

ويعتبر النفط الخام أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لموسكو ، وتتم المعاملات على نطاق واسع بالعملة الأمريكية.

ويشك زاجورسكي في أن خطط روسيا لعملة احتياطية مع الصين ودول أخرى ستشهد طلبًا كبيرًا، وعادةً ما فشلت المحاولات السابقة لإنشاء عملة احتياطي مشتركة، مثل الخطط الأخيرة بين البرازيل والأرجنتين، خاصةً عندما تكون الدول الشريكة على أسس اقتصادية غير متساوية.

وقال بوب ستارك رئيس استراتيجية السوق في كيريبا: “روسيا اقتصاد هش وهي تخضع لعقوبات شديدة. ولديهم قدر هائل من الصعوبات الاقتصادية. هل تحب روسيا أن تنهار أمام الدولار الأمريكي؟ أنا متأكد، لكن هذا ليس هو الحديث حقًا”.

اليوان الصيني

واللاعب الأكبر في كل هذا هو الصين، التي أبرمت عددًا من الشراكات مع دول أخرى لتعزيز وجود اليوان الخاص بها على الساحة العالمية. كان انضمام روسيا إلى هذه الجهود مجرد وسيلة للبقاء، وطريقة لإبقاء اقتصادها واقفاً على قدميه والحفاظ على تدفق التجارة بعد الانقلاب بسبب العقوبات الغربية.

وقال ستارك: “لا يتعلق الأمر بمحاولة روسيا لتحدي هيمنة الدولار أكثر من صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى في العالم. إنه جزء من استراتيجية أكبر للصين”.

وأشار إلى تحذيرات من الاقتصادي، نورييل روبيني، الذي قال إن نظام العملة ثنائي القطب قد يظهر خلال العقد المقبل، حيث ينافس اليوان الدولار في التجارة العالمية.

لكن بينما يعتقد ستارك أن نظام اليوان مقابل الدولار أمر ممكن، قال إن هذا السيناريو ليس سوى احتمال بعيد.

وأضاف: “يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم الوثوق بالعملة واستخدامها على نطاق واسع في التجارة، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإسقاط العملة الأمريكية، والتي شكلت 96٪ من التجارة العالمية في العقود الأخيرة، وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وفي غضون ذلك، شكل اليوان 2٪ فقط من التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2022.