رغم أنها مصدر كورونا.. الصين تنتعش اقتصاديا وتفتح أبوابها أمام المستثمرين

قال الخبير في الشؤون الصينية على ريا، إن قيود كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصيني وتسببت في تضرره، ولكن كانت حماية المواطنين من كورونا أهم بالنسبة للقيادة السياسية من النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه الآن بدأت رحلة انتعاش الاقتصاد الصيني، فهو لن يعود لقوته رغم رفع القيود، لكن مع الوقت سيعود نمو الاقتصاد الصيني لمعدله الطبيعي، في ظل نسبة نمو مستهدفة هذا العام 5%، وأظن أنها ستتحقق.

اللقاحات والأدوية

وتابع أن الصين من المستبعد أن تعود لحالة الإغلاق التي حدثت عام 2020، حتى لو جرى إغلاق مدينة لمدة أيام، فقد تطورت اللقاحات والأدوية، ما جعل بكين تتوجه لفتح كامل أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن أزمة العقارات لن تؤثر على النمو الاقتصادي الصيني، بل يمكن أن ينعش النمو الاقتصادي سوق العقارات، ولن تتدخل الحكومة الصينية في حل أزمة الشركة الصينية المتعثرة، فهذا شأن القطاع الخاص وستتركه للقطاع الخاص.

وذكر أن تواصل الصين مع دول عربية ومع منطقة الشرق الأوسط، سيساعد الصين على الحفاظ على الوصول لمستوى النمو هذا العام، والذي لم تصل فيه للعام الماضي.