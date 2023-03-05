أنا ملك على عرش زماني.. ليفربول يحتفل بإنجاز صلاح التاريخي

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صناعة التاريخ في إنجلترا، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي اليوم، ليصبح الهداف التاريخي للريدز بـ 129.



ونشرت الصفحة الرسمية للريدز عبر فيسبوك صورة للفرعون المصري محمد صلاح وكتبت "أنا ملك على عرش زماني 👑"



حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصاراً تاريخياً على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.



ووصل الدولي المصري للهدف رقم 129 له بقميص الريدز، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا في المسابقة المحلية.



ويحتل فريق ليفربول صاحب الأرض المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

