الاقتصاد الأمريكي أمام مشكلة كبيرة بسبب تصريحات بايدن والصين المستفيدة.. تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك ياسر نور الدين، إن المستثمرين الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي، وعدد من الأثرياء، يفرون من العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال إفادة قدمها لبرنامج "المراقب" مع الإعلامية رشا عماد، أن أحد أهم أسباب هروب المستثمرين والأثرياء، هو نظام الضرائب الأمريكي الصارم المتعدد الأوجه، الذي يشكو منه المواطن الأمريكي العادي، فمابالك بالمستثمر.

زيادة الضرائب

ولفت إلى أن هناك تصريحا للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه إنه يريد أن يزيد الضرائب على الأغنياء، وأن يأخذ منهم أموالا أكثر، وهذا يسبب حالة من الهروب من السوق الأمريكية، تجنبا لارتفاع معدلات الضرائب مرة أخرى. ومن الأسباب أيضا لخروج المستثمرين هي المنافسة من دول عديدة مثل الإمارات وسنغافورة، التي سحبت البساط من تحت أقدام السوق الأمريكية.

وذكر أن التقارير تقول إنه في العام 2026 سوف تزيد ثروات الأغنياء بنسبة 40%، وتمتلك الولايات الأمريكية وحدها 32% من ثروات العالم، وتستحوذ على 36% من أثرياء العالم، والمفاجأة أن الدولة التي ستستقطب هؤلاء الأغنياء هي الصين وليست الولايات المتحدة.