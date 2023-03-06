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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري يوضح فضل حسن الظن.. ويؤكد: منهجنا الوقوف بجوار الضعفاء والمحتاجين

الشيخ عماد درويش
الشيخ عماد درويش

تحدث الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، عن "حسن الظن" معقبا:" ليس معنى ذلك أن يترك الإنسان نفسه أضحوكة للأخرين وعليه الاحتياط بسبب الظن".

أضاف عماد درويش حواره مع الإعلامي محمد سعيد ببرنامج "الكلام الطيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،  يجب ألا يضع الإنسان نفسه موضع الشك والشبهات بسبب سوء الظن.

شهر رمضان

ونصح الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، بفعل الخير، لأن الله يرده أضعاف، لافتا إلى أن منهج سيدنا محمد هوا الوقوف بجوار الضعفاء والمحتاجين.

وتابع الشيخ عماد درويش، من علماء الأزهر الشريف، أن شهر رمضان فرصة لفعل الخير، لذلك يجب أن نبتعد عن اي شئ قد يكون سببا في ضعف النفس او إبذاء الغير.

عماد درويش الازهر الشريف حسن الظن الإعلامي محمد سعيد الكلام الطيب صدى البلد

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