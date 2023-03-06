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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت العدل: كنت بكتب نفسي وأنا بكتب مسرحية تشارلي تشابلن.. فيديو

مدحت العدل
مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن شغف أبطال مسرحية تشارلي شابلن كان الدافع و السبب الرئيسي في تشجيعه وإقدامه على الكتابة، قائلاً : "الفكرة جاءت من المخرج  أحمد البوهي والشباب  وفي بداية امر تعجبت من الفكرة ، وقلت ميوزكال إيه ومسرحية إيه في الظروف دي " لكن شغفهم خلاني  أهتم وقفلت على نفسي الباب أربع أيام أشاهد تشارلي شابلن".

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وواصل في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: “شغفهم بالحلم نقلوه ليا   في قعدة واحدة وفضلت لمدة أربع أيام أشاهد فقط أفلام لتشارلي  شابلن”.


وأكمل: “رغم أن الكتابة صعبة وبمثابة هم في المعتاد  لكن تجربة الكتابة المسرحية كانت الأعظم  ولم اشعر خلالها بالملل”، لافتاً إلى أن عملية الكتابة   لم تكن بمعزل عن المنخرج أحمد البوهي والفنان محمد فهيم قائلاً : النوع ده من الكتابة ماينفعش أكتبه وأديه ليهم كنا في حالة تنسيق كامل طول الوقت  وبنتكلم في كل الأوقات وبنقعد نتشاو".


وكشف أنه أثناء الكتابة كتب قصيدة حزينة وـاثر  بها   دون أن يعرف أين سيكون موقعها في النص المسرحي قائلاً : “ كنا بنكتب   بطريقة مش نص مبني  ولكن نستقي ونبني من روح العمل ودي أول مرة استخدم الطريقة  دي  كنا كلنا عاملين   كأنها ورشة”.

 

واختتم: "كتابة  تشارلي شابلن  كان ليها طبيعة خاصة خاصة أنه يشبه كل فنان والي ممكن في لحظة ما الناس ماتحبوش فيه حاجات كتيره مشتركة بيني وبين تشارلي شابلن حتى في العمر وشعرت في بعض اللحظات أني بكتب عن نفسي ... كنت بكتب نفسي وأنا بكتب تشارلي تشابلن".

 

مدحت العدل تشارلي شابلن لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي محمد فهيم شارلي شابلن السيناريست مدحت العدل

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