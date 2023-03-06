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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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20 جنيه في الكيلو .. كيف أثرت الفراخ البرازيلي على أسعار الدجاج المصري

الغرف التجارية: تفاوض مع عدد من الدول للتعامل بالعملات الوطنية في التبادل الاقتصادي

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن معارض أهلا رمضان تم افتتاحها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية رئيس مجلس الوزراء.


وأكد علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض أهلا رمضان تنظمه وزارات الصناعة والتموين والزراعة وبمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية.


ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى توفير كافة السلع بسعر التكلفة في معارض أهلا رمضان، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن انخفضت 20 جنيهًا، بعد طرح الفراخ البرازيلي، وكذلك انخفاض سعر طبق البيض.


وأردف أن هناك شحنة قادمة من الفراخ المجمدة لطرحها بـ 65 جنيهًا، حيث سيصل 50 ألف طن وتستمر حتى شهر رمضان المبارك.

هناك 450 فرعًا لمعارض أهلا رمضان


وأشار علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك 450 فرعًا لمعارض أهلا رمضان بخلاف الشوادر الصغيرة، في مختلف محافظات الجمهورية.


ولفت إلى أن الزيت الروسي هو أحد أفخم الأنواع الموجودة في الأسواق وهو زيت ذرة وعباد ويختلف عن الخليط، و أن التعامل بالروبل أمام الجنيه يسر دخول الزيوت إلى مصر بسعر مخفض، لافتا إلى أن هناك اتجاه في الدولة وتفاوض مع الصين وعدد من الدول للتعامل بالعملات الوطنية في التبادل التجاري.
 

الغرف التجارية علاء عز اهلا رمضان أحمد موسى الصناعة التموين مجلس الوزراء

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