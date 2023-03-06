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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أنا محظوظ وتمنيت أن أستمر في التألق مع ليفربول.. فيديو

صدى البلد

قال النجم المصري محمد صلاح عن مشواره مع ليفربول: لقد كنت دائماً أفكر في تحقيق رقم قياسي وأن أصبح الهداف العالمي للفريق منذ دخولي النادي.

وأضاف صلاح، خلال تصريحاته عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بالدوري، أن الفريق دائما يسعى لتحقيق البطولات، والأرقام الشخصية لم تكن هي الأهم ولكن السعي لتحقيقها أمر حتمي.

وأكمل: تمنيت أن أستمر في التألق مع الفريق أطول فترة ممكنة، ووصولي اليوم للقب الهداف العالملي للريدز، وخصوصا في مباراة أمام فريق كبير لها شعور خاص “اليوم يمثل لي الكثير”.

وأشار صلاح إلى ما حققه خلال فترة احترافه وخصوصا تسجيله أمام مانشستر يونايتد بأنه “محظوظ”.

وحقق فريق ليفربول الفوز على منافسه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، في لقاء من العيار الثقيل.

 

الفيديو من هنا….

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