بأكثر من 7%.. الصين تعلن زيادة ميزانيتها العسكرية لمواجهة الولايات المتحدة

أعلنت الصين أنها ستزيد من الإنفاق العسكري على الجيش بأكثر من 7٪ في عام 2023، بينما تحذر من التهديدات المتصاعدة في المنطقة.
وبالرغم من الزيادة الجديدة في الانفاق العسكري الصيني، لا تزال ميزانية بكين العسكرية، والتي تقدر بحوالي 225 مليار دولار، تعتبر أقل من الانفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بأربعة أضعاف الميزانية العسكرية الصينية.
زيادة الانفاق العسكري الصيني
وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته، لي كه تشيانج، للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان الصيني"، إن المحاولات الخارجية لقمع الصين واحتوائها تتصاعد.
وأضاف تشيانج: "يجب على القوات المسلحة الصينية تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات".
وتأتي الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني وسط توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا ومنطاد التجسس الأخيرة، والتقارب الصيني الروسي.
كما حذر المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا من أن الصين قد تغزو تايوان في السنوات المقبلة، وكانت قد قدمت الصين عروضا متزايدة للقوة العسكرية في الجو والبحار حول تايوان، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية.
وترى الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم انفصالي سيكون في نهاية المطاف تحت سيطرة بكين.
كما سيكشف المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النقاب عن رئيس الوزراء الجديد، وهو ما يعادل رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف تقليديا على الاقتصاد والجوانب الإدارية للحوكمة.
ومن المتوقع أن يتولى لي تشيانج، أحد المقربين من الرئيس الصيني رئاسة الوزراء.