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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 7%.. الصين تعلن زيادة ميزانيتها العسكرية لمواجهة الولايات المتحدة

الجيش الصيني
الجيش الصيني

أعلنت الصين أنها ‏ستزيد من الإنفاق العسكري على الجيش بأكثر من 7٪ في عام 2023، بينما تحذر من التهديدات المتصاعدة في المنطقة.‏

 

وبالرغم من الزيادة الجديدة في الانفاق العسكري الصيني، ‏لا تزال ميزانية بكين العسكرية، والتي تقدر بحوالي 225 مليار دولار، تعتبر أقل من الانفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بأربعة أضعاف الميزانية العسكرية الصينية.

زيادة الانفاق العسكري الصيني

‏وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته، لي كه تشيانج، للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان الصيني"، إن المحاولات الخارجية لقمع الصين واحتوائها تتصاعد.‏

‏وأضاف تشيانج: "يجب على القوات المسلحة الصينية تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات". ‏

‏وتأتي الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني وسط توترات في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حرب أوكرانيا ومنطاد التجسس الأخيرة، والتقارب الصيني الروسي.

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‏كما حذر المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا من أن الصين قد تغزو تايوان في السنوات المقبلة، وكانت قد قدمت الصين عروضا متزايدة للقوة العسكرية في الجو والبحار حول تايوان، ‏‏بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية.‏

‏وترى الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم انفصالي سيكون في نهاية المطاف تحت سيطرة بكين. ‏

‏كما سيكشف المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النقاب عن رئيس الوزراء الجديد، وهو ما يعادل رئيس الوزراء الصيني الذي يشرف تقليديا على الاقتصاد والجوانب الإدارية للحوكمة.‏

‏ومن المتوقع أن يتولى لي تشيانج، أحد المقربين من الرئيس الصيني رئاسة الوزراء.

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