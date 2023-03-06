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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن تجدد إصابة نجم الأهلي وغيابه عن مواجهة صن داونز

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صدمة في الفريق بشأن إصابة عمرو السولية نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن السولية كان يقترب من العودة لمران الفريق الجماعي ولكنه فجأة تجددت الإصابة مرة أخرى ليغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن ٤ أسابيع 

وأضاف شوبير أن حسين الشحات مازال مصابا وسيغيب عن مباراة صن داونز. 

وتابع أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي أصبح جاهزا للمشاركة عقب معاناته من الإجهاد خلال الفترة الماضية. 

وتابع أن محمود متولي نجم الأهلي سيغيب عن المباراة أيضا 

وعن برونو سافيو نجم الأهلي فأكد أن اللاعب كان يعاني من إصابة ولكن طبيب الفريق أكد أنه أصبح جاهزا للمشاركة و قرار مشاركته في يد مارسيل كولر المدير الفني للفريق. 

وتابع شوبير أن الأهلي سيسافر لجنوب أفريقيا يوم الاربع لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل ثم يدخل في معسكر مغلق هناك قبل السفر الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني 

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