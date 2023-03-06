بأوامر كولر.. الأهلي يقتدي ب صن داونز ويضم عضوا جديدا للجهاز الفني

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن انضمام أحمد.ابو الوفا طبيب نفسي للفريق بطلب من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن كولر طلب أيضا انضمام محلل أداء جديد للجهاز الفني للأهلي علي الرغم من وجود محلل أداء بالفعل.

واضاف شوبير أن كولر يرغب في العمل بنفس طريقة الفرق الاوروبية مشددا لأن فريق صن داونز لديه ٢٤ فردا في الجهاز الفني للفريق.

وتابع شوبير أن الاهلي يرغب في الاقتداء ب صن داونز في هذا الأمر و سيتعاقد مع محلل أداء جديد للفريق .

وأكمل أن بعض العوامل النفسية تكون السبب في اصابة اللاعبين إصابات بالغة.