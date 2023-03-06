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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجىء من الأهلي بشأن ثنائي الفريق قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

قام محمد أبو عبلة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بحقن خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر نجما الفريق من أجل المشاركة مع الفريق في مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل. 

 

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"خاص.. طبيب الأهلي يحقن خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر للحاق بمواجهة صن داونز"

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تشتت ذهني| شوبير يعلن إصابة كهربا وموقفه من المشاركة أمام صنداونز

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شوبير يعلن تجدد إصابة نجم الأهلي وغيابه عن مواجهة صن داونز

ويواجه الأهلي غدا الثلاثاء نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل نظيره صن داونز في جنوب افريقيا في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب كهربا النادي الأهلي أحمد حسن المقاولون

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