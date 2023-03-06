رئيس جامعة عين شمس يشارك في المؤتمر الخامس عشر لاتحاد الجامعات اليوروآسيوية بموسكو  

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالمؤتمر الخامس عشر لاتحاد الجامعات اليوروآسيوية والذي عقد بجامعة Lomonoscov Moscow State university بموسكو.

حضر المؤتمر ١٥٠ جامعة هم الأعضاء في الاتحاد، كما شارك بالمؤتمر رؤساء، نواب وممثلي عدد كبير من الجامعات الأوروبية ، الآسيوية ، العربية والشرق أوسطية.





قام محمود المتيني بإلقاء كلمة جامعة عين شمس أشار فيها إلى التحديات المشتركة التي تواجه دول العالم ودور الجامعات في مناقشة تلك التحديات وسبل حلها عن طريق البحث العلمي الجاد.

كما التقى د محمود المتيني، د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي الأستاذ الدكتور Victor Sadovnichiy رئيس جامعة موسكو ومسئول العلاقات الدولية حيث تم مناقشة التعاون الجاد في البحث العلمي بشكل عام وخاصة في مجال العلوم الأساسية والرياضيات.

كما حرص د محمود المتيني بالالتقاء بالعديد من رؤساء الجامعات المختلفة وبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي.

كما التقي د محمود المتيني رئيس الجامعة ،و د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالسفير نزيه النجاري السفير المصري والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري بروسيا.