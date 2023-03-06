بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حضورها اللافت والمختلف خلال مهرجان أسوان .

وتحرص نبيلة عبيد، على الظهور في المهرجانات بشكل دائم ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تفضل نبيلة عبيد، اختيار الألوان المميزة التي تتناسب معها، واختيار الفساتين اللافتة والأنيقة ذا تصميم أنيق.

ومن الناحية الجمالية تفضل نبيلة عبيد، اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختيار أحمر الشفاه باللون الأحمر اللافت.

وتختار نبيلة عبيد، اللون النبيتي والأحمر بشكل دائم لشعرها ليتناسب مع لون بشرتها.

وإليكم صور نبيلة عبيد