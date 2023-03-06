قنا .. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها

لقيت طفلة مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الثالث أعلى منزلها بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى منزلها فى قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين مصرع لينا طارق 5 أعوام، بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة.