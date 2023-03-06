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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث بمنزلها

جثة
جثة

لقيت طفلة مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الثالث أعلى منزلها بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى منزلها فى قرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادى.

تبين مصرع لينا طارق 5 أعوام، بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة.

قنا مصرع طفلة نجع حمادى جثة قرية القمانة سقطت م الطابق الثالث مشرحة

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